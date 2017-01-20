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Образование:
Белорусский государственный университет
Специальность: дизайн (коммуникативный)
Опыт работы:
2010-2011 г.
ЗАО "ФлексФабрик"
Должность: дизайнер флексографического производства
2011-2013 г.
ИЧПТУП "Госпак"
Должность: дизайнер флексографического производства
2013-2015 г.
ООО "Гётц Групп"
Должность: дизайнер отдела маркетинга
Обязаности:
Создание дизайн-макетов для флексографической печати (создание упаковок для продуктов питания, бытовых и хозяйственных товаров).
Внесение изменений и доработок в макет заказчика.
Проведение допечатной подготовки макета - внесение необходимых коррекций в макет с учетом особенностей печатного и послепечатного оборудования (цветокоррекция, расстановка треппинга и т. д.)
Профессиональные навыки:
PC/mac. Photoshop, Illustrator, Corel, 3D max.
Рисунок от руки, владение всеми графическими пакетами, 3D визуализация.
Дизайн и разработка упаковки.
Дизайн рекламно-полиграфической продукции.
Разработка фирменного стиля.
Дизайн POS-материалов.
Цветокоррекция, верстка, допечатная подготовка.
Работа с заказчиком.