мой сайт: http://nikolaevamaria.wix.com/nikadesign

мой сайт: http://nikolaevamaria.wix.com/nikadesign

Образование:

Белорусский государственный университет

Специальность: дизайн (коммуникативный)

Опыт работы:

2010-2011 г.

ЗАО "ФлексФабрик"

Должность: дизайнер флексографического производства

2011-2013 г.

ИЧПТУП "Госпак"

Должность: дизайнер флексографического производства

2013-2015 г.

ООО "Гётц Групп"

Должность: дизайнер отдела маркетинга

Обязаности:

Создание дизайн-макетов для флексографической печати (создание упаковок для продуктов питания, бытовых и хозяйственных товаров).

Внесение изменений и доработок в макет заказчика.

Проведение допечатной подготовки макета - внесение необходимых коррекций в макет с учетом особенностей печатного и послепечатного оборудования (цветокоррекция, расстановка треппинга и т. д.)

Профессиональные навыки:

PC/mac. Photoshop, Illustrator, Corel, 3D max.

Рисунок от руки, владение всеми графическими пакетами, 3D визуализация.

Дизайн и разработка упаковки.

Дизайн рекламно-полиграфической продукции.

Разработка фирменного стиля.

Дизайн POS-материалов.

Цветокоррекция, верстка, допечатная подготовка.

Работа с заказчиком.