nikita-avanti

Требуется: -Принять участие в создании сценария видеофильма -Нарисовать и озвучить 2-3 минутный Флеш мультфильм, который понятно и интересно рассказывает о продукте Ролик нужен в подобном стиле: http://www.youtube.com/watch?v=LfH7fIqFxvA http://www.youtube.com/watch?v=DHK3j2Z0UUo&feature=related http://www.youtube.com/user/yasnovideo#p/u/3/zWukwMyBng0 http://www.youtube.com/user/yasnovideo#p/u/4/PCAtz9o5BFk Обязательные требования: -Опыт работы в создании флеш-мультфильмов -Опыт работы озвучивания роликов -Желательно нахождение в Санкт-Петербурге и ...