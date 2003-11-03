Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
год назад
Перевел аудиозапись в текст, результат устроил полностью. Довольно большая запись, 170 минут сделано в сжатые сроки в течении суток. Коммуникация оперативная, всё по делу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Вежливый и адекватный заказчик. Тз было понятное, заказчик всегда был на связи. Однозначно рекомендую этого заказчика