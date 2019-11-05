nikita_bcs

Никита nikita_bcs

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
WordPress/Frontend разработчик

Обо мне:

В первую очередь специализируюсь на WordPress разработке. Опыт более 6 лет.

Занимаюсь разработкой тем, плагинов, сайтов на CMS WordPress в строгом соответствии с официальными стандартами. Люблю сложные проекты с нестандартным функционалом.

Являюсь эксклюзивным автором маркетплейса Themeforest.

Так-же занимаюсь Frontend разработкой - от простой вёрстки до навороченных интерактивных приложений. Опыт более 8 лет.

Работаю в команде с дизайнером.

Зарегистрирован в качестве ИП, готов работать с юр. лицами.

Что умею:

WordPress:

  • Разработка шаблонов
  • Разработка плагинов
  • Натяжка вёрстки
  • Личный кабинет
  • WooCommerce
  • Фильтры любой сложности
  • Доработка админки
  • Любой нестандартный функционал
  • RestAPI
  • Elementor и Visual Composer
  • Redux theme options
  • API соцсетей, платежных систем
Frontend:

  • Адаптивная верстка любой сложности
  • Анимация
  • Разработка на JS любой сложности - от калькуляторов до сильных веб-приложений
  • VueJS, Angular 2+
Скиллы:

  • HTML5
  • CSS3
  • CSS Grid, Flexbox
  • Bootstrap, Foundation
  • JS + ESочки
  • jQuery + AJAX + плагины
  • Typescript
  • PHP
  • Git
  • Webpack
  • SASS, SCSS, LESS
  • BEM (БЭМ)
  • CSS/JS анимации
  • SVG
  • Figma, XD, Photoshop, Illustrator, Avocode, Zeplin
Связь:

  • WhatsApp
  • Telegram
  • Skype
  • Slack
  • Email
Оплата:

  • Сбербанк
  • Яндекс.Деньги
  • Payoneer
  • Альфа-банк