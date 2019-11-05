nikita_bcs

WordPress/Frontend разработчик
Обо мне:
В первую очередь специализируюсь на WordPress разработке. Опыт более 6 лет.
Занимаюсь разработкой тем, плагинов, сайтов на CMS WordPress в строгом соответствии с официальными стандартами. Люблю сложные проекты с нестандартным функционалом.
Являюсь эксклюзивным автором маркетплейса Themeforest.
Так-же занимаюсь Frontend разработкой - от простой вёрстки до навороченных интерактивных приложений. Опыт более 8 лет.
Работаю в команде с дизайнером.
Зарегистрирован в качестве ИП, готов работать с юр. лицами.
Что умею:
WordPress:
- Разработка шаблонов
- Разработка плагинов
- Натяжка вёрстки
- Личный кабинет
- WooCommerce
- Фильтры любой сложности
- Доработка админки
- Любой нестандартный функционал
- RestAPI
- Elementor и Visual Composer
- Redux theme options
- API соцсетей, платежных систем
- Адаптивная верстка любой сложности
- Анимация
- Разработка на JS любой сложности - от калькуляторов до сильных веб-приложений
- VueJS, Angular 2+
- HTML5
- CSS3
- CSS Grid, Flexbox
- Bootstrap, Foundation
- JS + ESочки
- jQuery + AJAX + плагины
- Typescript
- PHP
- Git
- Webpack
- SASS, SCSS, LESS
- BEM (БЭМ)
- CSS/JS анимации
- SVG
- Figma, XD, Photoshop, Illustrator, Avocode, Zeplin
- Telegram
- Skype
- Slack
- Сбербанк
- Яндекс.Деньги
- Payoneer
- Альфа-банк
Действие аккаунта приостановлено!