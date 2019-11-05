nikita_bcs

WordPress/Frontend разработчик

Обо мне:

В первую очередь специализируюсь на WordPress разработке. Опыт более 6 лет.

Занимаюсь разработкой тем, плагинов, сайтов на CMS WordPress в строгом соответствии с официальными стандартами. Люблю сложные проекты с нестандартным функционалом .

Являюсь эксклюзивным автором маркетплейса Themeforest.

Так-же занимаюсь Frontend разработкой - от простой вёрстки до навороченных интерактивных приложений. Опыт более 8 лет.

Работаю в команде с дизайнером.

Зарегистрирован в качестве ИП, готов работать с юр. лицами.

Что умею:

WordPress :

Разработка шаблонов

Разработка плагинов

Натяжка вёрстки

Личный кабинет

WooCommerce

Фильтры любой сложности

Доработка админки

Любой нестандартный функционал

RestAPI

Elementor и Visual Composer

Redux theme options

API соцсетей, платежных систем

Frontend

Адаптивная верстка любой сложности

Анимация

Разработка на JS любой сложности - от калькуляторов до сильных веб-приложений

VueJS, Angular 2+

Скиллы:

HTML5

HTML5 CSS3

CSS Grid, Flexbox

Bootstrap, Foundation

JS + ESочки

jQuery + AJAX + плагины

Typescript

PHP

Git

Webpack

SASS, SCSS, LESS

BEM (БЭМ)

CSS/JS анимации

SVG

Figma, XD, Photoshop, Illustrator, Avocode, Zeplin

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