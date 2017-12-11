nikitagrekoff

Пародии ОЗВУЧКА ВАШЕГО ТЕКСТА ГОЛОСАМИ актеров и политических деятелей
Пародии на В.В. ПУТИНА, В.Ф. ЖИРИНОВСКОГО, Б.Н. ЕЛЬЦИНА,М.С. ГОРБАЧЕВА, БРЕЖНЕВА, В.И.НОВОДВОРСКОЙ, НИКИТУ МИХАЛКОВА, МИХАИЛА
БОЯРСКОГО, ДМИТРИЯ НАГИЕВА, КАРЛСОНА, РЕНАТЫ ЛИТВИНОВОЙ, НИКОЛАЯ ДРОЗДОВА,
ЭТУША, ЭДВАРДА РАДЗИНСКОГО, ЛУКАШЕНКО,ЛЕВ ЛЕЩЕНКО, МУМИЙ ТРОЛЬ - ЛАГУТЕНКО, БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ, ЖОРИК ВАРТАНОВ,
ВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ (ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК), КАРЛОСОН, АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ, НИКИТА
ДЖИГУРДА. СЕРГЕЙ БОДРОВ МЛАДШИЙ 8 903 845 13 17
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