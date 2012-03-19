niko_ghost

Привет! Нужен логотип для промо-группы, которая занимается организацией благотворительных вечеринок!
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Разработка рекламных роликов, видеопрезентаций, оформление телефильмов и телепередач, разработка стиля телеканала, заставок и анонсов, видеомонтаж различного вида и сложности видеороликов, фильмов, музыкальных клипов и т.д..
Добро пожаловать к сотрудничеству.
Портфолио здесь:
https://www.youtube.com/user/GoodLife952
https://vimeo.com/user12497996
Контакты:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007679832156
E-mail: [email protected]
Skype: vin_kolja
Привет! Нужен логотип для промо-группы, которая занимается организацией благотворительных вечеринок!