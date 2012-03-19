niko_ghost

Николай Кушнирук niko_ghost

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Быстро и качественно выполню проекты. Смотрите портфолио

Разработка рекламных роликов, видеопрезентаций, оформление телефильмов и телепередач, разработка стиля телеканала, заставок и анонсов, видеомонтаж различного вида и сложности видеороликов, фильмов, музыкальных клипов и т.д..

Добро пожаловать к сотрудничеству.

Портфолио здесь:

https://www.youtube.com/user/GoodLife952

https://vimeo.com/user12497996

Контакты:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007679832156

http://vk.com/niko_ghost

E-mail: [email protected]

Skype: vin_kolja

Отзывы фрилансеров

N-S
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Разработка лого для промо-группы GoodLife
Николай - это заказчик, который знает, что ему нужно! С оплатой не было никаких проблем и общении очень приятный человек.
Супер фрилансер!!! Работа сразу в точку, то что надо! Даже перерабатывать не нужно! Очень доволен! Рекомендую всем! С такими людьми приятно иметь дело!
Ответный отзыв