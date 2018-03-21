Уверенно идти к цели!
Менязовут Нина Горовая. Я начинающий
специалист в интернет-рекламе Рекламной
Сети Яндекса.
Япрошел тренинг “Специалист по
интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил
самые современные технологии рекламы,
и готов их внедрить для Вас бесплатно.
Тоесть я предлагаю настроить вам интернет
рекламу бесплатно, взамен попрошу только
отзыв о моей работе.
КакВам такое предложение?
Предлагаюобсудить детальнее.
Моиконтакты: электроннаяпочта [email protected]иВконтакте https://vk.com/id106410176.