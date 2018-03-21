Уверенно идти к цели!

Менязовут Нина Горовая. Я начинающий

специалист в интернет-рекламе Рекламной

Сети Яндекса.

Япрошел тренинг “Специалист по

интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил

самые современные технологии рекламы,

и готов их внедрить для Вас бесплатно.

Тоесть я предлагаю настроить вам интернет

рекламу бесплатно, взамен попрошу только

отзыв о моей работе.

КакВам такое предложение?

Предлагаюобсудить детальнее.

Моиконтакты: электроннаяпочта [email protected]иВконтакте https://vk.com/id106410176.