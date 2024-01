копирайтер со знанием английского языка

Работаю копирайтером в удаленном режиме с 2013 года.

Пишу статьи для блогов, описание товаров, тексты типа " the best 5 goods...", " How to.."

Тематика: одежда, мебель, бытовая техника, средства для уборки т.п.