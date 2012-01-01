Бухгалтерские и финансовые задачи. Грамотные тексты. Корректные отзывы. Рекламные слоганы!
Профессиональный бухгалтер. Стаж 22 года. Все виды бухгалтерского учета, все системы
налогообложения. Сейчас работаю в юридической компании: веду бухучет,
консультирую по налогообложению.
- Аттестат Главбуха № АС2014-01-100828 от 20.11.2014 г.
- Аттестат Главбуха № АК2012-01-5929 от 06.12.2012 г.
- Сертификат высшей школы Главбуха № ВШГ-07506 от 22.10.2012 г
- Сертификат фирмы 1С, рег. № ПБ8016678 "1С:Профессионал: Бухгалтерия 8", 02.02.2011 г.
- Сертификат фирмы 1С, рег. № ПБ77004477 "1С:Профессионал: Бухгалтерия 7.7" от 20.12.2001г
- Свидетельство № 140-0725 РИЦ Сети Консультант Плюс об обучении по работе со Справочными Правовыми Системами.
Действие аккаунта приостановлено!
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга