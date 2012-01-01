ninchik62

Нина ninchik62

 
63 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Бухгалтерские и финансовые задачи. Грамотные тексты. Корректные отзывы. Рекламные слоганы!

Профессиональный бухгалтер. Стаж 22 года. Все виды бухгалтерского учета, все системы

налогообложения. Сейчас работаю в юридической компании: веду бухучет,

консультирую по налогообложению.

  • Аттестат Главбуха № АС2014-01-100828 от 20.11.2014 г.
  • Аттестат Главбуха № АК2012-01-5929 от 06.12.2012 г.
  • Сертификат высшей школы Главбуха № ВШГ-07506 от 22.10.2012 г
  • Сертификат фирмы 1С, рег. № ПБ8016678 "1С:Профессионал: Бухгалтерия 8", 02.02.2011 г.
  • Сертификат фирмы 1С, рег. № ПБ77004477 "1С:Профессионал: Бухгалтерия 7.7" от 20.12.2001г
  • Свидетельство № 140-0725 РИЦ Сети Консультант Плюс об обучении по работе со Справочными Правовыми Системами.
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$20/час
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