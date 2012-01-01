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Профессиональный бухгалтер. Стаж 22 года. Все виды бухгалтерского учета, все системы

налогообложения. Сейчас работаю в юридической компании: веду бухучет,

консультирую по налогообложению.