Качественно и быстро полиграфический дизайн!
Работаю в книжном издательстве дизайнером полиграфической продукции, опыт работы с клиентами более 3 лет. По образованию дизайнер-график. Рисую, есть опыт преподавания в художественной школе.
Могу выполнить следующие работы:
1. Отрисовка в вектор.
2. Обработка фотографий.
3. Верстка полиграфической продукции (буклеты,журналы, книги).
4. Разработка упаковки, фирменного стиля.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
13 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!