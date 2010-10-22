Качественно и быстро полиграфический дизайн!

Работаю в книжном издательстве дизайнером полиграфической продукции, опыт работы с клиентами более 3 лет. По образованию дизайнер-график. Рисую, есть опыт преподавания в художественной школе.

Могу выполнить следующие работы:

1. Отрисовка в вектор.

2. Обработка фотографий.

3. Верстка полиграфической продукции (буклеты,журналы, книги).

4. Разработка упаковки, фирменного стиля.