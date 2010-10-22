nogero

Лейля nogero

 
37 летРоссия/Нальчик
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Качественно и быстро полиграфический дизайн!

Работаю в книжном издательстве дизайнером полиграфической продукции, опыт работы с клиентами более 3 лет. По образованию дизайнер-график. Рисую, есть опыт преподавания в художественной школе.

Могу выполнить следующие работы:

1. Отрисовка в вектор.

2. Обработка фотографий.

3. Верстка полиграфической продукции (буклеты,журналы, книги).

4. Разработка упаковки, фирменного стиля.

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Отзывы заказчиков
LuckyDucky
Татьяна 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Разработать рисунок-узор для подвала сайта.
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