Разработка ПО под "ключ", online-тренинги для аналитиков, визуальное моделирование в UML, прототипирование в Axure RP, руководство проектами
Специализируюсь в области бизнес- и системного анализа, провожу online-тренинги для аналитиков (http://www.webmax.by/docs/tr/home.html).
Организация разработки ПО "под ключ": от анализа требований и прототипирования в Axure RP Pro до внедрения, обучения пользователей и долговременной поддержки.
Визуальное моделирование на UML.
Руководство проектами
Создание интерактивных прототипов в Axure RP PRO
Подробности на моём сайте www.webmax.by
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