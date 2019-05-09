Разработка ПО под "ключ", online-тренинги для аналитиков, визуальное моделирование в UML, прототипирование в Axure RP, руководство проектами

Специализируюсь в области бизнес- и системного анализа, провожу online-тренинги для аналитиков (http://www.webmax.by/docs/tr/home.html).

Организация разработки ПО "под ключ": от анализа требований и прототипирования в Axure RP Pro до внедрения, обучения пользователей и долговременной поддержки.

Визуальное моделирование на UML.

Руководство проектами

Создание интерактивных прототипов в Axure RP PRO

Подробности на моём сайте www.webmax.by