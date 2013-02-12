Всё, что можно представить, можно осуществить

Уважаемые заказчики! Обратите внимание на условия совместного сотрудничества!

Первое: начинаю работу без предоплаты, т.к. считаю, что художник "должен быть голодным" (это вдохновляет) .

Как только мы поймем, что я Ваш дизайнер, а Вы мой клиент, лишь тогда имеет смысл предоплаты (в качестве подтверждения серьезности Ваших намерений). И далее работаем, пока Вы не останетесь абсолютно довольны результатом.

Второе и пожалуй самое важное условие: работаю ТОЛЬКО С ЧЕТКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ (возможны некоторые послабления в отношении разработки логотипа).