Всё, что можно представить, можно осуществить
Уважаемые заказчики! Обратите внимание на условия совместного сотрудничества!
Первое: начинаю работу без предоплаты, т.к. считаю, что художник "должен быть голодным" (это вдохновляет) .
Как только мы поймем, что я Ваш дизайнер, а Вы мой клиент, лишь тогда имеет смысл предоплаты (в качестве подтверждения серьезности Ваших намерений). И далее работаем, пока Вы не останетесь абсолютно довольны результатом.
Второе и пожалуй самое важное условие: работаю ТОЛЬКО С ЧЕТКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ (возможны некоторые послабления в отношении разработки логотипа).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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