novikovgleb722

3D- моделирование и проектировка, дизайн.

Привет! Я студент и учусь по специальности "Аддитивные технологии". Имею опыт и владею такими программами как 3D компас, Solid Works, Autodesk Inventor Professional. Кроме 3D моделирования и проектирования так же немного (как хобби) занимаюсь дизайном, визитки, логотипы, рекламные буклеты, баннеры и т.д это ко мне!)) За работу берусь только если реально смогу её выполнить, выполняю её всегда на совесть и от заказчика всегда требую четкой поставленной задачи (ТЗ).