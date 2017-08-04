ARKIT SPB
Здравствуйте! Я представитель творческого объединения ARKIT SPB. Мы занимаемся архитектурой. Все от проектов планировки территории до планов расстановки мебели. На рынке присутствуем около 3 лет. В связи с этим имеем довольно большой опыт самой разной работы по теме и разнообразное портфолио.
Внимательно относимся к своим клиентам, закрепляем все договоренности, имеем лояльную ценовую политику.
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Портфолио
- Типовые планировки 3D231 просмотр
- Стрит Фуд [эскиз]224 просмотра
- ППТ ГРИН ПАРК II258 просмотров
- АР фахверк дом приозерск 750м^2200 просмотров
- АР Винный дом175 просмотров
- АР Северный дом173 просмотра
- АР Кирпичный дом181 просмотр
- АР Каменный дом163 просмотра
- АР Серебряный дом204 просмотра
Архитектура зданий
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