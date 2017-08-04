ARKIT SPB

Здравствуйте! Я представитель творческого объединения ARKIT SPB. Мы занимаемся архитектурой. Все от проектов планировки территории до планов расстановки мебели. На рынке присутствуем около 3 лет. В связи с этим имеем довольно большой опыт самой разной работы по теме и разнообразное портфолио.

Внимательно относимся к своим клиентам, закрепляем все договоренности, имеем лояльную ценовую политику.