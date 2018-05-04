>>> Работаю с контекстной рекламой в Я.Директ и G.AdWords более 5 лет. Создание, ведение и аналитика. >>> Делаю аудит рекламных компаний. Даю рекомендации по улучшению РК и сайта.
>>> Раз в полгода повышаю свою квалификацию на платных курсах, ежемесячно на вебинарах Яндекса и Гугла.
Всегда на связи!
>>> Связь только по скайпу.
>>> Оплату принимаю на карту СберБанка.
>>> Работаю с любыми бюджетами.
>>> Не берусь за работу, если в данный момент занят и не обещаю лишнего.
>>> В сети с 11-00 до 01-00 по Москве.
PS.
>>> На этом сайте новичок.
Но в активе более 200 настроенных на результат рекламных компаний в Я.Директ и G.AdWords.
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Работаю по скайпу, максимально открыто для Вас.
Выполняю работу на своих аккаунтах. Показываю по скайпу. Вношу правки (при необходимости).
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