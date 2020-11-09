oOr1mG

Анастасия oOr1mG

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Редактор текстов и создатель презентаций

Быстрая отработка заявок, выполнение работы в срок.

Навыки:

▪︎ Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различные темы

▪︎ Имею опыт в написании авторских статей, гайдов для блогеров

▪︎ Редактирую тексты: исправление офрографичесих, пунктационных и речевых ошибок 

▪︎ Создавала контент для групп литературной тематики в социальной сети ВКонтакте

▪︎ Свободно владею русским и украинским языком

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