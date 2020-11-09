Редактор текстов и создатель презентаций
Быстрая отработка заявок, выполнение работы в срок.
Навыки:
▪︎ Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различные темы
▪︎ Имею опыт в написании авторских статей, гайдов для блогеров
▪︎ Редактирую тексты: исправление офрографичесих, пунктационных и речевых ошибок
▪︎ Создавала контент для групп литературной тематики в социальной сети ВКонтакте
▪︎ Свободно владею русским и украинским языком
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