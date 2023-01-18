o_darka

Дарина o_darka

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Web Designer/Graphic Designer/Полиграфия

Опыт работы: 7 лет

Портфолио: https://www.behance.net/oDark

Способы оплаты: на карту, крипта

E-mail: [email protected]

Телеграм: https://t.me/DarkMaryanovich

Главные качества:

  • создания уникального, продающего дизайна с нуля:

  • онлайн связь 24/7 для уточнения Ваших пожеланий;

  • быстрая, качественная работа;

  • по желанию - SEO оптимизация, продвижение сайта, настройка контекстной рекламы;

Условия работы:

  • ТЗ, предоставлении информации (если есть);

  • 30 % от стоимости проекта - предоплата;

  • 70 % от стоимости проекта - по окончанию работы, высылаю исходники;

Портфолио