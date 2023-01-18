Web Designer/Graphic Designer/Полиграфия
Опыт работы: 7 лет
Портфолио: https://www.behance.net/oDark
Способы оплаты: на карту, крипта
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/DarkMaryanovich
Главные качества:
создания уникального, продающего дизайна с нуля:
онлайн связь 24/7 для уточнения Ваших пожеланий;
быстрая, качественная работа;
по желанию - SEO оптимизация, продвижение сайта, настройка контекстной рекламы;
Условия работы:
ТЗ, предоставлении информации (если есть);
30 % от стоимости проекта - предоплата;
70 % от стоимости проекта - по окончанию работы, высылаю исходники;
Портфолио
- Investors Book 2021 Match. Connect. Fundraise.8 просмотров
- GUZEMA stikers3 просмотра
- Meetapp17 просмотров
- Fireflies style10 просмотров
- Fireflies Website4 просмотра
- Byzantium portfolio | cliet offer11 просмотров
- Byzantium logo | brand3 просмотра
- Byzantium Website3 просмотра