Верстка сайта, avacode/sketch, HTML, CSS, JavaScriptЗдравствуйте, я фронтенд-разработчик.

Качественно верстаю(PerfectPixel). Кросс-браузерная и адаптивная вёрстка по методологии БЭМ. Использую сборщик для разработки сайтов Gulp. Так же работу выполняю по Wordpress. Целеустремленный и трудолюбивый.

Люблю изучать новые технологии. Пользователь Linux. Опыт разработки с использованием Git и понимание GitFlow. Базовые знания React.js.

Стэк технологий который в основном я использую:

Gulp, HTML(Nunjucks), CSS(Stylus),Javascript(Jquery).

Качества:

• Ответственность

• Исполнительность

• Серьезное отношение к работе

• Коммуникабельность

• Обучаемость

• Усидчивость

• Активность

• Настойчивость

Скиллы:

✔ Вёрстка сайта

✔ google page speed

✔ Landing page

✔ Gulp, Sass, БЭМ, Git

✔ HTML, CSS, JavaScript

✔ Умение находить и решать баги

Контакты:

Почта - [email protected]

Skype - obidovbek94

Телеграмм - https://t.me/obidovbek94