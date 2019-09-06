Качественно верстаю(PerfectPixel). Кросс-браузерная и адаптивная вёрстка по методологии БЭМ. Использую сборщик для разработки сайтов Gulp. Так же работу выполняю по Wordpress. Целеустремленный и трудолюбивый.
Люблю изучать новые технологии. Пользователь Linux. Опыт разработки с использованием Git и понимание GitFlow. Базовые знания React.js.
Стэк технологий который в основном я использую:
Gulp, HTML(Nunjucks), CSS(Stylus),Javascript(Jquery).
Качества:
• Ответственность
• Исполнительность
• Серьезное отношение к работе
• Коммуникабельность
• Обучаемость
• Усидчивость
• Активность
• Настойчивость
Скиллы:
✔ Вёрстка сайта
✔ google page speed
✔ Landing page
✔ Gulp, Sass, БЭМ, Git
✔ HTML, CSS, JavaScript
✔ Умение находить и решать баги
Контакты:
Почта - [email protected]
Skype - obidovbek94
Телеграмм - https://t.me/obidovbek94