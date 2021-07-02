Волшебные слова, заключенные в крепкие объятия рифмы, к вашим услугам:
- стихи-поздравления (с днем рождения, свадьбой, юбилеем и др.);
- слоганы, рифмоганы (рифмованные слоганы), нейминг;
- рекламные стихи;
- акростихи;
- стихи о животных;
- стихи для детей.
Сразить стихами можно даму,
Поздравить с днем рожденья маму,
Друзей, сотрудников, любимых,
Единственных, неповторимых!
Стихами можно сорвать крышу,
Над суетой подняться выше,
Признаться в самом сокровенном
И сделать необыкновенным...
Какой-то день, а может вечер,
Иль романтическую встречу!
Стихи помогут вам открыться,
В любви признаться, извиниться,
Наладить с кем-то отношенья,
В словах запечатлить мгновенья!
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