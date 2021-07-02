Волшебные слова, заключенные в крепкие объятия рифмы, к вашим услугам:

- стихи-поздравления (с днем рождения, свадьбой, юбилеем и др.);

- слоганы, рифмоганы (рифмованные слоганы), нейминг;

- рекламные стихи;

- акростихи;

- стихи о животных;

- стихи для детей.

Сразить стихами можно даму,

Поздравить с днем рожденья маму,

Друзей, сотрудников, любимых,

Единственных, неповторимых!

Стихами можно сорвать крышу,

Над суетой подняться выше,

Признаться в самом сокровенном

И сделать необыкновенным...

Какой-то день, а может вечер,

Иль романтическую встречу!

Стихи помогут вам открыться,

В любви признаться, извиниться,

Наладить с кем-то отношенья,

В словах запечатлить мгновенья!

Copyright: Птица-Моа

Сcылка на примеры работ - Слоганы и стихи