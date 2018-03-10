Контекстная реклама, реклама в социальных сетях и разработка сайтов! Компания "tcup"
Команда из двух профессионалов!
e-mail: [email protected]
Телефон: +7777-197-78-75
КТО МЫ:
Мы - это мост между вами и клиентами из интернета
Мы - это гарантия успеха вашей компании в интернете
Мы - это высококвалифицированная команда
Мы - это быстро, качественно и недорого!
ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ:
Создание, ведение и настройка рекламных компаний в поисковых системах Google AdWords, Яндекс.Директ, а так же системы MyTarget
Создание, ведение и настройка рекламных компаний в соц. сетях Facebook, VKontakte, Instagram
Создание, ведение и настройка отчетов о рекламных компаниях
Аналитика рынка конкуренции
Разработка качественных сайтов с индивидуальным подходом