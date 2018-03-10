Контекстная реклама, реклама в социальных сетях и разработка сайтов! Компания "tcup"

Команда из двух профессионалов!

e-mail: [email protected]

Телефон: +7777-197-78-75

КТО МЫ:

Мы - это мост между вами и клиентами из интернета

Мы - это гарантия успеха вашей компании в интернете

Мы - это высококвалифицированная команда

Мы - это быстро, качественно и недорого!

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ:

Создание, ведение и настройка рекламных компаний в поисковых системах Google AdWords, Яндекс.Директ, а так же системы MyTarget

Создание, ведение и настройка рекламных компаний в соц. сетях Facebook, VKontakte, Instagram

Создание, ведение и настройка отчетов о рекламных компаниях

Аналитика рынка конкуренции

Разработка качественных сайтов с индивидуальным подходом