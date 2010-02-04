Привет!
Если совсем коротко - люблю интересные и сложные проекты.
Как придумывать, так и реализовывать.
Я с удовольствием:
придумываю рекламные стратегии для ТМ (наружная кампания, пресса, интернет).
делаю дизайны (наружка, ПОСМЫ, пресса и кое-что еще).
Затем готовлю пре-пресс, цветопробу и пишу диск.
провожу фотосьемки (для проектов).
Предметная - если нужно красиво снять рекламируемый продукт и модельная - с использованием людей.
Своя база фотографов.
Рисую иллюстрации, сториборды, аниматики, комиксы и графику.
Если чего нет в этом списке, значит это что-то ужасно
неинтересное:) Да и зачем обманывать себя,
говоря - я могу все!
ИМХО
Работать приступаю только после 50% предоплаты и оформленного технического задания:)
РЕЗЮМЕ
Образование:
Киевский Художественный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Бойчука
Факультет: графический дизайн
Диплом специалиста (тема – рекламные материалы студии звукозаписи).
Опыт работы:
Киевский Художественный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Бойчука.
Заведующий отделом компьютерного дизайна.
Обязанности: обучение студентов, настройка оборудования.
Рекламное агентство Little ONE
Дизайнер
Обязанности: разработка и пре-пресс рекламных материалов
(визитки, буклеты, календари, открытки).
Компания по разработке компьютерных игр GSC GameWorld
Дизайнер
Обязанности: разработка комплекса рекламных материалов для игр Cossacs: Napoleonic Wars и S.T.A.L.K.E.R: Shadows of Chernobil (постеры, листовки, обложки дисков).
Рекламное агентство Little ONE
Широкопрофильный специалист.
Обязанности: печать на ткани (флаги, вымпела, футболки, кепки), трафаретная печать, web – дизайн, полиграфический дизайн, администрирование компьютеров.
Креативное агентство JBKB Advertising and PR
Старший дизайнер
Обязанности: управление отделом дизайна, придумывание идей, разработка дизайнов и подготовка макетов к печати, рисование сторибордов и скетчей.
Креативное агентство JI Advertising
Арт директор
Обязанности: Придумывание идей для рекламных стратегий, наружные кампании, BTL – акции, материалы в местах продаж, TV, нестандартные носители. Проведение предметных и модельных съемок. Подготовка презентаций. Рисование иллюстраций, сторибордов и скетчей. Планирование работы креатив отдела.
Торговые марки:
Beck's, Gallina Blanca, Cossacs, S.T.A.L.K.E.R, Дельта банк, Моршинская, Миргородская + Фреш Актив, Боржоми, Мивина, Немиров, Старый Миргород, Янтарь, Трускавецкая, Аква-лайф, Maxwell
Цели:
Программы:
Adobe Creative Suite, Microsoft Office, Quark XPress
Оборудование – Wacom Intuos, Canon 400D.
Языки: русский, украинский, английский.
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