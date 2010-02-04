Привет!

Если совсем коротко - люблю интересные и сложные проекты.

Как придумывать, так и реализовывать.

Я с удовольствием:

придумываю рекламные стратегии для ТМ (наружная кампания, пресса, интернет).

делаю дизайны (наружка, ПОСМЫ, пресса и кое-что еще).

Затем готовлю пре-пресс, цветопробу и пишу диск.

провожу фотосьемки (для проектов).

Предметная - если нужно красиво снять рекламируемый продукт и модельная - с использованием людей.

Своя база фотографов.

Рисую иллюстрации, сториборды, аниматики, комиксы и графику.

Если чего нет в этом списке, значит это что-то ужасно

неинтересное:) Да и зачем обманывать себя,

говоря - я могу все!

ИМХО

Работать приступаю только после 50% предоплаты и оформленного технического задания:)

РЕЗЮМЕ

Образование:

Киевский Художественный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Бойчука

Факультет: графический дизайн

Диплом специалиста (тема – рекламные материалы студии звукозаписи).

Опыт работы:

Киевский Художественный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Бойчука.

Заведующий отделом компьютерного дизайна.

Обязанности: обучение студентов, настройка оборудования.

Рекламное агентство Little ONE

Дизайнер

Обязанности: разработка и пре-пресс рекламных материалов

(визитки, буклеты, календари, открытки).

Компания по разработке компьютерных игр GSC GameWorld

Дизайнер

Обязанности: разработка комплекса рекламных материалов для игр Cossacs: Napoleonic Wars и S.T.A.L.K.E.R: Shadows of Chernobil (постеры, листовки, обложки дисков).

Рекламное агентство Little ONE

Широкопрофильный специалист.

Обязанности: печать на ткани (флаги, вымпела, футболки, кепки), трафаретная печать, web – дизайн, полиграфический дизайн, администрирование компьютеров.

Креативное агентство JBKB Advertising and PR

Старший дизайнер

Обязанности: управление отделом дизайна, придумывание идей, разработка дизайнов и подготовка макетов к печати, рисование сторибордов и скетчей.

Креативное агентство JI Advertising

Арт директор

Обязанности: Придумывание идей для рекламных стратегий, наружные кампании, BTL – акции, материалы в местах продаж, TV, нестандартные носители. Проведение предметных и модельных съемок. Подготовка презентаций. Рисование иллюстраций, сторибордов и скетчей. Планирование работы креатив отдела.

Торговые марки:

Beck's, Gallina Blanca, Cossacs, S.T.A.L.K.E.R, Дельта банк, Моршинская, Миргородская + Фреш Актив, Боржоми, Мивина, Немиров, Старый Миргород, Янтарь, Трускавецкая, Аква-лайф, Maxwell

Цели:

Программы:

Adobe Creative Suite, Microsoft Office, Quark XPress

Оборудование – Wacom Intuos, Canon 400D.

Языки: русский, украинский, английский.