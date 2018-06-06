Важен результат!

Закончила Донецкий Национальный технический университет по специальности "Автоматизированные системы управления" . Работала в Донецком политехническом техникуме. Опыт преподавания 5 лет.

На данный момент работаю в Макеевском политехническом колледже в должности инженера-программиста.

Выполняю рерайт и копирайт текстов. Работаю с разными темами . Однако есть те , которым отдаю предпочтение:

1. Психология; 2. Магия неопознанное; 3. Взаимоотношения; 4. Медицина.

Буду рада сотрудничеству!