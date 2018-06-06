oksred

Оксана Колесниченко oksred

 
51 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Важен результат!

Закончила Донецкий Национальный технический университет по специальности "Автоматизированные системы управления" .  Работала в Донецком политехническом техникуме. Опыт преподавания 5 лет. 

На данный момент работаю в Макеевском политехническом колледже в должности инженера-программиста.

Выполняю рерайт и копирайт текстов. Работаю с разными темами . Однако есть те , которым отдаю предпочтение:             

1. Психология;  2. Магия неопознанное; 3. Взаимоотношения; 4. Медицина. 

Буду рада сотрудничеству! 

                                         

 