oksve

Светлана Коваленко oksve

 
61 годРоссия/Кемерово
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
копирайтинг: ответственно, качественно, в срок

 Образование высшее,филологическое. Обучаюсь на онлайн-курсах интернет-профессий. В

копирайтинге менее года. Но большой опыт работы в написании текстов. Работала в

сфере образования. Мои преимущества:

  • пунктуальность:
  • обязательность;
  • ответственность.
Мои предпочтения вкопирайтинге:
  • Контент для интернет-магазинов.
  • Продающие тексты.
  • Seo-тексты.
  • Рассылки.
  • Информационные статьи.
  • Лендинги.
  • Вопросы воспитания и образования.
  • Мода и стиль.
Профессиональныеценности:
  • высокое качество работы;
  • честность;
  • исполнительность.