копирайтинг: ответственно, качественно, в срок
Образование высшее,филологическое. Обучаюсь на онлайн-курсах интернет-профессий. В
копирайтинге менее года. Но большой опыт работы в написании текстов. Работала в
сфере образования. Мои преимущества:
- пунктуальность:
- обязательность;
- ответственность.
- Контент для интернет-магазинов.
- Продающие тексты.
- Seo-тексты.
- Рассылки.
- Информационные статьи.
- Лендинги.
- Вопросы воспитания и образования.
- Мода и стиль.
- высокое качество работы;
- честность;
- исполнительность.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг продающий "Купить фен-щетку"71 просмотр
- Информационная статья79 просмотров
- Информационная статья59 просмотров
- Пост в соцсеть55 просмотров
- Текст для интернет-магазина49 просмотров
- Текст для интернет-магазина47 просмотров