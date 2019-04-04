копирайтинг: ответственно, качественно, в срок

Образование высшее,филологическое. Обучаюсь на онлайн-курсах интернет-профессий. В

копирайтинге менее года. Но большой опыт работы в написании текстов. Работала в

сфере образования. Мои преимущества:

пунктуальность:

обязательность;

ответственность.

Контент для интернет-магазинов.

Продающие тексты.

Seo-тексты.

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Информационные статьи.

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Вопросы воспитания и образования.

Мода и стиль.