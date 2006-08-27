Резюме
Ф.И.О.: Бойко Ольга Николаевна
Дата рождения: 20.04.1982
Паспортные данные:
-внутренний паспорт 15 04 275485
-загранпаспорт 62№39737995
Адрес прописки: РФ, г Брянск, ул. Жиздринская 29а
Телефон: 89102352498, 84832-683808
e-mail: [email protected], [email protected]
Образование:1999-2004 Брянская Государственная Инженерно-Технологическая Академия, инженерно-экологический факультет, специальность –инженер по защите окружающей среды в строительстве (инженер-эколог).
2001-2004 Брянский Государственный Университет, факультет иностранных
языков, специальность- учитель английского языка.
1997-1999 Брянский учебно- производственныйкомбинат№1,специальность-бухгалтер промышленных предприятий.
Опыт работы, связанный с переводческой деятельностью( с\на английский язык):
апрель-август 2005г г Брянск, ООО ДОЦ (деревообрабатывающее предприятие), секретарь-референт-переводчик.
Обязанности: перевод технической документации на оборудование и машины, технологий производства продукции, договоров, ведение переписки с российскими и иностранным покупателями продукции предприятия ( паркет, оконный
брус и т.д.)
январь-апрель 2005г Москва, ЗАО «Иберика»(представительство
португальской компании «Текмолде», производящей пресс-машины),
инженер-переводчик
Обязанности: осуществление консультативных услуг, переписки с фирмой-производителем машин и российскими покупателями, перевод технической документации по технологии производства, оборудованию по производству и ремонту, подготовка договоров.
Дополнительные сведения: имею собственный ПК, выход в Интернет, владею Word, Office, Excel, Outlook.