oldnefor78

Сергей Лозенко oldnefor78

 
45 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сергей Лозенко – мой дизайн делает приятно.

Я дизайнер Сергей Лозенко.

http://livedesign.kiev.ua

www.facebook.com/livedesign.kiev.ua

Моя цель – доказать, что дизайнер в ремонте не роскошь, а «средство передвижения». Другими словами, главная цель всей затеи сделать ваше жилье, или офис, очагом уюта, отдыха и вдохновения, а не просто придать «старому» новый вид.Изменение сути, а не только внешней упаковки – вот главный посыл сегодняшней действительности. Вдумайтесь в эту фразу, и вы поймете, что это сейчас просто везде.Я отношу себя к дизайнерам нового поколения, которые остро ощущают необходимость меняться и менять, идти в ногу со временем, вдыхая новые современные веянья, и в то же время простые и доступные, в самое фундаментальное – жилье.

Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
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$5/час
от $50от 7 дней
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