Сергей Лозенко – мой дизайн делает приятно.
Я дизайнер Сергей Лозенко.
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Моя цель – доказать, что дизайнер в ремонте не роскошь, а «средство передвижения». Другими словами, главная цель всей затеи сделать ваше жилье, или офис, очагом уюта, отдыха и вдохновения, а не просто придать «старому» новый вид.Изменение сути, а не только внешней упаковки – вот главный посыл сегодняшней действительности. Вдумайтесь в эту фразу, и вы поймете, что это сейчас просто везде.Я отношу себя к дизайнерам нового поколения, которые остро ощущают необходимость меняться и менять, идти в ногу со временем, вдыхая новые современные веянья, и в то же время простые и доступные, в самое фундаментальное – жилье.
Портфолио
- Мансардный этаж частного дома144 просмотра
- Квартира жк"Новая Англия"181 просмотр
- Дом в лесу198 просмотров
- Квартира-студия в скандинавском стиле2382 просмотра
- Pena Bar380 просмотров
- POINT travel co-working299 просмотров
- Дизайн террасы на крыше многоэтажного дома 22931 просмотр
- Дизайн террасы на крыше многоэтажного дома3254 просмотра
- Дизайн в скандинавском стиле370 просмотров
- Ванная комната на мансарде757 просмотров
- Кухня в этническом стиле4158 просмотров
- Малометражка в этническом стиле651 просмотр
Интерьеры и Экстерьеры
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