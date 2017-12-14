Олег Гей (oleGey) — это дизайнер, художник-мультипликатор, фотограф
Олег Гей (olegey.com) — это дизайнер, художник-мультипликатор, фотограф, арт-директор Одесской студии мультипликации (animation-ua.com), член Национального союза кинематографистов Украины. Рисую руками и на компьютере (ПК). Учился в: «ХАИ», «Грековке», «ШАГе», финалист конкурса «Виктор Пелевин ищет художников». Если вам необходимо разработать логотип вашей фирмы, нарисовать персонаж, сделать 2D или 3D анимацию, разработать сайт или другую графику, то опишите Ваше ТЗ (техническое задание) и вышлите на мой почтовый ящик: [email protected].
Портфолио
- "Два шмеля"127 просмотров
- "Умелые Ноги"186 просмотров
- Одесская студия мультипликации: animation-ua.com276 просмотров
- Мой 3D дом183 просмотра
- Мультяшный вертолёт254 просмотра