Олег Гей (oleGey) — это дизайнер, художник-мультипликатор, фотограф

Олег Гей (olegey.com) — это дизайнер, художник-мультипликатор, фотограф, арт-директор Одесской студии мультипликации (animation-ua.com), член Национального союза кинематографистов Украины. Рисую руками и на компьютере (ПК). Учился в: «ХАИ», «Грековке», «ШАГе», финалист конкурса « Виктор Пелевин ищет художников ». Если вам необходимо разработать логотип вашей фирмы, нарисовать персонаж, сделать 2D или 3D анимацию, разработать сайт или другую графику, то опишите Ваше ТЗ (техническое задание) и вышлите на мой почтовый ящик: [email protected].