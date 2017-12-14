oleGey

Олег Гей oleGey

 
52 годаУкраина/Одесса
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Олег Гей (oleGey) — это дизайнер, художник-мультипликатор, фотограф

 Олег Гей (olegey.com) — это дизайнер, художник-мультипликатор, фотограф, арт-директор Одесской студии мультипликации (animation-ua.com), член Национального союза кинематографистов Украины. Рисую руками и на компьютере (ПК). Учился в: «ХАИ», «Грековке», «ШАГе», финалист конкурса «Виктор Пелевин ищет художников». Если вам необходимо  разработать логотип вашей фирмы, нарисовать персонаж, сделать 2D или 3D анимацию, разработать сайт или другую графику, то опишите Ваше ТЗ (техническое задание) и вышлите на мой почтовый ящик:  [email protected].

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