логотипы, фирменный стиль, наружная реклама, верстка
Здравствуйте! Вас, приветствует, профессиональный Графический Дизайнер с высшим образованием.
Готов сотрудничать по следующим специализациям:
1. Разработка логотипа.
2. Создание фирменного стиля.
3. Наружная реклама.
4. Верстка печатных изданий.
5. Создание иллюстраций.
Примерная схема работы: первые варианты/эскизы в течение трех рабочих дней. Далее – по ситуации: если что-то нравится, то дорабатываем и утверждаем (1-2 дня). Если нет – то еще два рабочих дня и новые эскизы, и т.д.
АКЦИЯ: первые 5 работ БЕСПЛАТНО! Готов добросовестно отработать Ваш положительный отзыв. Быстро и Качественно.
Мой скайп: oleg216.
С уважением, Крафт Олег.
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