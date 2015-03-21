логотипы, фирменный стиль, наружная реклама, верстка

Здравствуйте! Вас, приветствует, профессиональный Графический Дизайнер с высшим образованием.

Готов сотрудничать по следующим специализациям:

1. Разработка логотипа.

2. Создание фирменного стиля.

3. Наружная реклама.

4. Верстка печатных изданий.

5. Создание иллюстраций.

Примерная схема работы: первые варианты/эскизы в течение трех рабочих дней. Далее – по ситуации: если что-то нравится, то дорабатываем и утверждаем (1-2 дня). Если нет – то еще два рабочих дня и новые эскизы, и т.д.

АКЦИЯ: первые 5 работ БЕСПЛАТНО! Готов добросовестно отработать Ваш положительный отзыв. Быстро и Качественно.

Мой скайп: oleg216.

С уважением, Крафт Олег.