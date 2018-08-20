oleg-mykhayliuk

Олег Михайлюк oleg-mykhayliuk

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
ux/ui дизайнер

Мене звати Олег, я ux/ui дизайнер. Займаюсь розробкою дизайну веб-сайтів.

Працюючи зі мною ви отримаєте лаконічний, стильний та зручний дизайн який відповідає потребам вашого бізнесу та забезпечує вашим клієнтам якісний користувацький досвід.

Працюю дизайнером 5+ років як фрілансер з компаніями та приватними клієнтами з різних країн. Основні програми, в яких я працюю: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

 

Є цікавий проект?  пишіть обговоримо.

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Отзывы заказчиков

Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработка Дизайн Лендинга
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!
Гуд
Ответный отзыв