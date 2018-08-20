ux/ui дизайнер

Мене звати Олег, я ux/ui дизайнер. Займаюсь розробкою дизайну веб-сайтів.

Працюючи зі мною ви отримаєте лаконічний, стильний та зручний дизайн який відповідає потребам вашого бізнесу та забезпечує вашим клієнтам якісний користувацький досвід.

Працюю дизайнером 5+ років як фрілансер з компаніями та приватними клієнтами з різних країн. Основні програми, в яких я працюю: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Є цікавий проект? пишіть обговоримо.