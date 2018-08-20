ux/ui дизайнер
Мене звати Олег, я ux/ui дизайнер. Займаюсь розробкою дизайну веб-сайтів.
Працюючи зі мною ви отримаєте лаконічний, стильний та зручний дизайн який відповідає потребам вашого бізнесу та забезпечує вашим клієнтам якісний користувацький досвід.
Працюю дизайнером 5+ років як фрілансер з компаніями та приватними клієнтами з різних країн. Основні програми, в яких я працюю: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Є цікавий проект? пишіть обговоримо.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Landing Page для медичної компанії.нет просмотров
- Ux/ui дизайн сайту бронювання авіаквитківнет просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!