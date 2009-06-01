olegon

Олег Рудой olegon

 
42 годаУкраина/Винница
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

1. Технологии:

PHP, CakePHP, MySQL, CSS (на уровне написания кода в блокноте),

Smarty, XHTML (на уровне написания кода в блокноте), DHTML,

Кроссбраузерная вёрстка сайтов,

100% валидация кода (Doctype Strict),

JavaScript, jQuery, ScriptAculos, Prototype,

AJAX,

XML, J2ME

2. Инструментарий:

PHPEclipse, Aptana Studio, FireBug, IETester, SQLyog

3. Опыт:

Высокий уровень юзабилити пользовательских интерфейсов,

Высокий уровень оптимизации кода, рефакторинг,

Высокий уровень документирования кода (PHPDocumentor),

Своя система управления контентом сайтов,

Свободный англ. язык (технический – без словаря),

Техподдержка сайта, гарантия качества работы сайта на год.

4. Интересы:

Создание и развитие сайтов электронной коммерции (магазины),

Медиа-сайты (музыкальные, развлекательные),

Новостные сайты,

Социальные сети, блоги.

PHPJavascriptMySQLCSSjQueryAjax
Портфолио