1. Технологии:
PHP, CakePHP, MySQL, CSS (на уровне написания кода в блокноте),
Smarty, XHTML (на уровне написания кода в блокноте), DHTML,
Кроссбраузерная вёрстка сайтов,
100% валидация кода (Doctype Strict),
JavaScript, jQuery, ScriptAculos, Prototype,
AJAX,
XML, J2ME
2. Инструментарий:
PHPEclipse, Aptana Studio, FireBug, IETester, SQLyog
3. Опыт:
Высокий уровень юзабилити пользовательских интерфейсов,
Высокий уровень оптимизации кода, рефакторинг,
Высокий уровень документирования кода (PHPDocumentor),
Своя система управления контентом сайтов,
Свободный англ. язык (технический – без словаря),
Техподдержка сайта, гарантия качества работы сайта на год.
4. Интересы:
Создание и развитие сайтов электронной коммерции (магазины),
Медиа-сайты (музыкальные, развлекательные),
Новостные сайты,
Социальные сети, блоги.
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