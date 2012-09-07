Требуется макет рекламного буклета для курьерской компании. Формат А4 с двумя биговками. Требования к макету: любой формат в кривых. Оригинал передаётся заказчику. Тематика: однозначная ассоциация с курьерской доставкой разными видами транспорта. Цветовая гамма: Наличие "фирменных" цветов- рыжий, ...