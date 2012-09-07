olegonov

Олег Дробинко olegonov

 
57 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Проект реконструкции коттеджа

    Нужен проект(архитектурная часть) реконструкции коттежда в Химкинском районе(мкр.Подрезково): надстройка этажа, пристройки, крыша. Обязателен выезд на объект и общение с заказчиком.

    Архитектура зданий1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет буклета для курьерской компании

    $100

    Требуется макет рекламного буклета для курьерской компании. Формат А4 с двумя биговками. Требования к макету: любой формат в кривых. Оригинал передаётся заказчику. Тематика: однозначная ассоциация с курьерской доставкой разными видами транспорта. Цветовая гамма: Наличие "фирменных" цветов- рыжий, ...

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад