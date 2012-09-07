Нужен проект(архитектурная часть) реконструкции коттежда в Химкинском районе(мкр.Подрезково): надстройка этажа, пристройки, крыша. Обязателен выезд на объект и общение с заказчиком.
Архитектура зданий1 заявка
Закрыт
11 лет назад
Нужен проект(архитектурная часть) реконструкции коттежда в Химкинском районе(мкр.Подрезково): надстройка этажа, пристройки, крыша. Обязателен выезд на объект и общение с заказчиком.
Требуется макет рекламного буклета для курьерской компании. Формат А4 с двумя биговками. Требования к макету: любой формат в кривых. Оригинал передаётся заказчику. Тематика: однозначная ассоциация с курьерской доставкой разными видами транспорта. Цветовая гамма: Наличие "фирменных" цветов- рыжий, ...