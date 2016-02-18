Вы заинтересованы в качественных бухгалтерских услугах?
Вам необходимо срочно сдать отчетность или восстановить бухгалтерский учет?
Вы открыли новую фирму и столкнулись с проблемой ведения бухгалтерского учета?
Вы не хотите платить огромные деньги штатному бухгалтеру?
Вы хотите защитить себя от нападок государственных органов?
В таком случае буду рада Вам помочь:
- Ведение бухгалтерского учета предприятий различной формы собственности и индивидуальных
предпринимателей;
-Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности;
- Отчетность в фонды;
-Консультирование по вопросам оптимизации налогообложения;
- Разработка учетной политики на предприятии;
-Регистрация и ликвидация ИП и ООО
- Консультации по предупреждению и исправлению ошибок ведения бухгалтерского учета;
- Оценка налоговых рисков
Разные сферы деятельности(оптовая и розничная торговля, грузоперевозки, услуги, проектирование и
строительство, туризм, производство, агентские договора, интернет магазин, ВЭД,
ТСЖ).
Успешный опыт прохождения выездных и камеральных проверок ИФНС, ФСС, ПФ,
соблюдения кассовой дисциплины, проверок трудовой инспекции.
Опыт 15 лет, Аттестат профессионального бухгалтера.
Постоянное повышение квалификации и мониторинг законодательства.