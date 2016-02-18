Полный спектр бухгалтерских услуг

Вы заинтересованы в качественных бухгалтерских услугах?

Вам необходимо срочно сдать отчетность или восстановить бухгалтерский учет?

Вы открыли новую фирму и столкнулись с проблемой ведения бухгалтерского учета?

Вы не хотите платить огромные деньги штатному бухгалтеру?

Вы хотите защитить себя от нападок государственных органов?

В таком случае буду рада Вам помочь:

- Ведение бухгалтерского учета предприятий различной формы собственности и индивидуальных

предпринимателей;

-Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности;

- Отчетность в фонды;

-Консультирование по вопросам оптимизации налогообложения;

- Разработка учетной политики на предприятии;

-Регистрация и ликвидация ИП и ООО

- Консультации по предупреждению и исправлению ошибок ведения бухгалтерского учета;

- Оценка налоговых рисков

Разные сферы деятельности(оптовая и розничная торговля, грузоперевозки, услуги, проектирование и

строительство, туризм, производство, агентские договора, интернет магазин, ВЭД,

ТСЖ).

Успешный опыт прохождения выездных и камеральных проверок ИФНС, ФСС, ПФ,

соблюдения кассовой дисциплины, проверок трудовой инспекции.

Опыт 15 лет, Аттестат профессионального бухгалтера.

Постоянное повышение квалификации и мониторинг законодательства.