olgagolovach

Специалист по контекстной рекламе, SEO специалист, интернет-маркетолог

Настрою рекламу для Вашего сайта за 4 дня в одной рекламной системе. Могу настроить как Яндекс Директ, так и Google Ads. При заказе обоих систем - скидка 50% на вторую рекламную систему. Стоимость за настройку можем обсудить. Есть опыт настройки свыше 30 клиентов в разных сферах бизнеса. Работаю специалистом по контекстной рекламе в digital студии. Дам рекомендации по улучшению юзабилити сайта.