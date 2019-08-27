olgaignatova999

Надаю юридичні послуги в сфері ІТ

1️⃣ Укладання таких договорів:

☑️ Про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності (сайти, програмні забезпечення, комп'ютерні програми і т.д.);

☑️ Про створення за замовленням бренд-буку та логотипу;

☑️ Про надання послуг (надання хостингу web-сайту);

☑️ Про конфіденційність і нерозголошення інформації;

☑️ Сервісного обслуговування;

☑️ Кворкінг-послуг;

☑️ Оренди обладнання.

2️⃣ Надання структури вірного ТЗ та Брифу на розробку сайту.

3️⃣ Складання інвойсу.

4️⃣ Розробка позовних заяв.

5️⃣ Консультування з приводу оподаткування.