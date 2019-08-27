olgaignatova999

Надаю юридичні послуги в сфері ІТ
1️⃣ Укладання таких договорів:
☑️ Про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності (сайти, програмні забезпечення, комп'ютерні програми і т.д.);
☑️ Про створення за замовленням бренд-буку та логотипу;
☑️ Про надання послуг (надання хостингу web-сайту);
☑️ Про конфіденційність і нерозголошення інформації;
☑️ Сервісного обслуговування;
☑️ Кворкінг-послуг;
☑️ Оренди обладнання.
2️⃣ Надання структури вірного ТЗ та Брифу на розробку сайту.
3️⃣ Складання інвойсу.
4️⃣ Розробка позовних заяв.
5️⃣ Консультування з приводу оподаткування.