olgastratulat

Мой опыт работы в качестве дизайнера около трех лет. Я работала в копицентре, типографии и рекламном агентстве, благодаря этому умею не только создавать макеты, но и владею знаниями по печатным материалам, по видам наружной рекламы, знаю, как подготовить макет к печати. Умею работать в условиях дедлайна и веду работу в максимально удобном и комфортном для клиента виде.

Создавала дизайн для некоторых крупных проектов:

- тендер по разработке навигационной полиграфической продукции для городского автотранспорта.

- изготовление огромных баннеров и рекламных наклеек для аэропорта по поводу крупного международного события.

Постоянно изучаю новые методы работы, осваиваю новые программы, и следую основным тенденциям современного дизайна. В данный момент занимаюсь больше дизайном для соцсетей, создаю логотипы, обложки, баннеры, различные мелочи, которые помогают создать уникальный стиль клиента.

Хорошо знаю английский, и это иногда неплохо выручает.

Грамотна и приятна в общении.

Ценю время клиента и свое время, поэтому заранее составляю бриф по предстоящему проекту.