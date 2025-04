olgavipgolden

Удаленная работа / Remote job

Ищу удалённую работу.

Навыки:

Владение ПК на уровне уверенного пользователя.

Опыт в организации и проведении презентаций, написании продаваемых текстов.

Опыт работы в сфере туризма и недвижимости.

Опыт в сетевом бизнесе.

Русский - родной язык.

Английский язык - разговорный

Иврит - разговорный + письмо.

Свободный доступ в Интернет.

Работа в режиме онлайн.

Интересует возможность заработка не менее 500$ в месяц.

Дополнительные сведения при обсуждении предложения о работе.

I'm looking for a remote job.Skills:Owning a PC at the level of a confident user.Experience in organizing and conducting presentations, writing sales texts.Experience in tourism and real estate.Experience in networking.Russian is the mother tongue.English - speakingHebrew - speaking + writing.Free Internet access.Work online.Interested in earning at least $ 500 a month.Additional information when discussing a job offer.