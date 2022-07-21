Дизайн интерьеров, визуализация

Опыт работы в дизайне интерьеров и визуализации более 5 лет. Выполняю эскизный проект, планировочные решения, визуализацию проекта. Предоставляю консультации по выбору мебели, сантехники, напольных, настенных и потолочных покрытий. Имею опыт проектирования интерьеров частных коттеджей, квартир, магазинов, офисов и спортивных комплексов.