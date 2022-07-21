Дизайн интерьеров, визуализация
Опыт работы в дизайне интерьеров и визуализации более 5 лет. Выполняю эскизный проект, планировочные решения, визуализацию проекта. Предоставляю консультации по выбору мебели, сантехники, напольных, настенных и потолочных покрытий. Имею опыт проектирования интерьеров частных коттеджей, квартир, магазинов, офисов и спортивных комплексов.
Портфолио
- MODERN PLAYROOM15 просмотров
- CONTEMPORARY CLASSIC CHILDROOM FOR BOY11 просмотров
- MODERN CHILDROOM FOR BOY10 просмотров
- CONTEMPORARY CLASSIC CHILDROOM FOR GIRL11 просмотров
- ATTIC BEDROOM13 просмотров
- SHOWER ROOM IN THE BATH13 просмотров
- LAUNDRY ROOM IN THE COTTAGE14 просмотров
- SPORTS PLAYROOM FOR CHILDREN14 просмотров
- WC_WC in a cottege13 просмотров
- BEDROOM IN A COTTAGE38 просмотров
- WC for an oriental restaurant10 просмотров
- GREY BEDROOM11 просмотров