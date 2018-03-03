Векторная графика. Реставрация фотографий. Арт портреты.
Здравствуйте!
Основное моё направление - создание трафаретов по фотографии для плоттерной резки.
Используются для создания портрета Флип Флоп, сублимации, гравировки на дереве, стекле, металле, травлении на коже.
Также рисую портреты в различных Арт стилях: Поп, Scribble, WPAP, Полигон.
Выполняю перевод рисунков логотипа в вектор.
Буду рада длительному сотрудничеству!
Срок выполнения - 1 день.
Постоплата.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Цифровой портрет, стилизованный под масло.196 просмотров
- Портрет в стиле Scribble Art201 просмотр
- Векторный портрет в стиле Поп-арт.437 просмотров
- Ретушь, цветокоррекция170 просмотров
- Векторный рисунок по фотографии для плоттера648 просмотров
- Реставрация старых фото, перевод в цвет.198 просмотров