Векторная графика. Реставрация фотографий. Арт портреты.

Здравствуйте!

Основное моё направление - создание трафаретов по фотографии для плоттерной резки.

Используются для создания портрета Флип Флоп, сублимации, гравировки на дереве, стекле, металле, травлении на коже.

Также рисую портреты в различных Арт стилях: Поп, Scribble, WPAP, Полигон.

Выполняю перевод рисунков логотипа в вектор.

Буду рада длительному сотрудничеству!

Срок выполнения - 1 день.

Постоплата.