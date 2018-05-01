omedomaro

Амир omedomaro

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
ЛОГОТИПЫ, ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ, ВЫСТАВОЧНЫЕ СТИЛИ, ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.

Я занимаюсь:

-Дизайн наружной рекламы (баннеры, биллборды, ситилайты и лайтбоксы, вывески, растяжки)

-Разработки логотипа и фирменного стиля (бланки, визитки, конверты, папки и т.д.)

-Выставочные стенды

-3D Моделирование и визуализация

От меня:

  • интересные идеи для ваших задач
  • соблюдение сроков и договоренностей
  • бесплатные правки
  • адекватные цены и качественные услуги
  • постоянная связь (skype, mail,Telegram)

Схема работы:

  • Заполнение брифа/ТЗ
  • Предоплата 50%
  • Разработка предварительных вариантов
  • Выбор наиболее подходящего варианта и его доработка
  • Утверждение макета
  • Оплата 50%
  • Передача исходных материалов
  • Обмен отзывами
Скачать бриф на логотип

Скачать бриф на разработку фирменного стиля

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

  • Webmoney
  • Яндекс деньги
Легко нахожу общий язык с людьми. Работу выполняю с душой, как для себя, очень ответственно подхожу к делу. Настроен на долгосрочное сотрудничество.

Контакты: 

Skype: [email protected]

Email: [email protected]

Telegram: @alyans_555

Портфолио