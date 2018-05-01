ЛОГОТИПЫ, ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ, ВЫСТАВОЧНЫЕ СТИЛИ, ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.
Я занимаюсь:
-Дизайн наружной рекламы (баннеры, биллборды, ситилайты и лайтбоксы, вывески, растяжки)
-Разработки логотипа и фирменного стиля (бланки, визитки, конверты, папки и т.д.)
-Выставочные стенды
-3D Моделирование и визуализация
От меня:
- интересные идеи для ваших задач
- соблюдение сроков и договоренностей
- бесплатные правки
- адекватные цены и качественные услуги
- постоянная связь (skype, mail,Telegram)
- Заполнение брифа/ТЗ
- Предоплата 50%
- Разработка предварительных вариантов
- Выбор наиболее подходящего варианта и его доработка
- Утверждение макета
- Оплата 50%
- Передача исходных материалов
- Обмен отзывами
Скачать бриф на разработку фирменного стиля
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
- Webmoney
- Яндекс деньги
Контакты:
Skype: [email protected]
Email: [email protected]
Telegram: @alyans_555
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