ЛОГОТИПЫ, ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ, ВЫСТАВОЧНЫЕ СТИЛИ, ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.

Я занимаюсь:

-Дизайн наружной рекламы (баннеры, биллборды, ситилайты и лайтбоксы, вывески, растяжки)

-Разработки логотипа и фирменного стиля (бланки, визитки, конверты, папки и т.д.)

-Выставочные стенды

-3D Моделирование и визуализация

От меня:

интересные идеи для ваших задач

соблюдение сроков и договоренностей

бесплатные правки

адекватные цены и качественные услуги

постоянная связь (skype, mail,Telegram)

Схема работы:

Заполнение брифа/ТЗ

Предоплата 50%

Разработка предварительных вариантов

Выбор наиболее подходящего варианта и его доработка

Утверждение макета

Оплата 50%

Передача исходных материалов

Обмен отзывами

Скачать бриф на разработку фирменного стиля

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

Webmoney

Яндекс деньги

Легко нахожу общий язык с людьми. Работу выполняю с душой, как для себя, очень ответственно подхожу к делу. Настроен на долгосрочное сотрудничество.

Контакты:

Skype: [email protected]

Email: [email protected]

Telegram: @alyans_555