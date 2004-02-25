omelyanenko

🧐 До меня дошел слух, что здесь делают оригинальный дизайн сайтов, лендингов, баннеров, ui/ux и логотипов 🔥

👋Приветствую!

Меня зовут Анастасия и я веб-дизайнер. Творческая натура, сердце которой пренадлежит неймоверной любви к цифровому дизайну и желанию воплощать любые безумные капризы в жизнь. Всегда прислушиваюсь к каждому "хочу" и без проблем вношу необходимые правки. Непременно предлагаю на рассмотрения всевозможные альтернативные варианты дизайна, опираясь от нужной целевой аудитории и трендов на сегодняшний день, для 100% гарантированного эффективного продвижения вашего будущего продукта и привлечения к нему большого прироста активных юзеров. При создании проекта всегда учитываю точку зрения пользователя, для наиболее комфортного использования и взаимодействия с ним. Я коммуникабельный человек, поэтому о проблемах с "коннектом" между нами и речи идти не может. Поэтому я буду очень рада помочь Вам достигнуть желаемого результата и конечно же истинного совершенства!🔥