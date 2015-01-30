Работал
Июль 2009 – Декабрь 2010 (1 год и 5 месяцев)
Корреспондент официального сайтаеженедельника «Футбол»
(www.futbol-1960.ru, переименован на www.ftbl.ru)
Должностныеобязанности:
Еженедельник«Футбол» - старейшее в стране издание о футболе, впервые вышедшее в свет в мае
1960 года. Есть опыт работы на ленте новостей и текстовых он-лайн трансляциях.
Впоследствии занимался разработками тем, созданием интервью, репортажей, а
также материалов на основе текстов зарубежной прессы.
Ноябрь 2009 – по настоящее время
Автор еженедельника «Футбол»
Должностныеобязанности:
Еженедельнаяработа над текстами в режиме постоянного дедлайна. Создание материалов в
различных журналистских жанрах: аналитическая статья, репортаж, личностное
интервью, портрет, рейтинг. В том числе серия репортажей о городах чемпионата
мира-2018. Работу в еженедельнике «Футбол» совмещаю с работой в газете «90
минут» и на официальном сайте.
Март 2012 – по настоящее время
SMM-менеджер в еженедельнике «Футбол»
Официальныеаккаунты издания в Вконтакте и твиттере, которые создавались практически с нуля
и развиваются без использования «мертвых душ» - только уникальные пользователи.
Ежедневное наполнение страничек контентом. Создание эксклюзивных вирусных
картинок, а также конкурсов.
Март 2014 – сентябрь 2014
Автор текстов для «PepsiCo Россия»
Сотрудничалс компанией Pepsi, которой требовались эксклюзивные тексты на футбольную тематику в рамкахпроекта #Futbolnow. От серии материалов про футболистов, которые были лицамирекламной компании, до рейтингов на общефутбольную тематику.
Учился
по 2015 год
Институтжурналистики и литературного творчества, г. Москва.
Уровень образования: высшее.
Факультет: Периодическая печать. Специальность: Журналистика.
Форма обучения: Дневная/Очная.
Английский –базовый
Водительскиеправа категории «В»
Курсы и тренинги
2010 год
Тележурналистика.ИЖЛТ. г. Москва
Спортивнаяжурналистика. ИЖЛТ. г. Москва