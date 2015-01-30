Журналист, копирайтер

Работал

Июль 2009 – Декабрь 2010 (1 год и 5 месяцев)

Корреспондент официального сайтаеженедельника «Футбол»

(www.futbol-1960.ru, переименован на www.ftbl.ru)

Должностныеобязанности:

Еженедельник«Футбол» - старейшее в стране издание о футболе, впервые вышедшее в свет в мае

1960 года. Есть опыт работы на ленте новостей и текстовых он-лайн трансляциях.

Впоследствии занимался разработками тем, созданием интервью, репортажей, а

также материалов на основе текстов зарубежной прессы.

Ноябрь 2009 – по настоящее время

Автор еженедельника «Футбол»

Должностныеобязанности:

Еженедельнаяработа над текстами в режиме постоянного дедлайна. Создание материалов в

различных журналистских жанрах: аналитическая статья, репортаж, личностное

интервью, портрет, рейтинг. В том числе серия репортажей о городах чемпионата

мира-2018. Работу в еженедельнике «Футбол» совмещаю с работой в газете «90

минут» и на официальном сайте.

Март 2012 – по настоящее время

SMM-менеджер в еженедельнике «Футбол»

Официальныеаккаунты издания в Вконтакте и твиттере, которые создавались практически с нуля

и развиваются без использования «мертвых душ» - только уникальные пользователи.

Ежедневное наполнение страничек контентом. Создание эксклюзивных вирусных

картинок, а также конкурсов.

Март 2014 – сентябрь 2014

Автор текстов для «PepsiCo Россия»

Сотрудничалс компанией Pepsi, которой требовались эксклюзивные тексты на футбольную тематику в рамкахпроекта #Futbolnow. От серии материалов про футболистов, которые были лицамирекламной компании, до рейтингов на общефутбольную тематику.

Учился

по 2015 год

Институтжурналистики и литературного творчества, г. Москва.

Уровень образования: высшее.

Факультет: Периодическая печать. Специальность: Журналистика.

Форма обучения: Дневная/Очная.

Английский –базовый

Водительскиеправа категории «В»

Курсы и тренинги

2010 год

Тележурналистика.ИЖЛТ. г. Москва

Спортивнаяжурналистика. ИЖЛТ. г. Москва