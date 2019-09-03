Постоянное отслеживание происходящего изменения в законодательстве, анализирование арбитражной практики в решении спорных вопросов. Это позволяет предлагать Вам взвешенные и проанализированные, с точки зрения соответствия законодательству, решения в области бухгалтерского учета и налогообложения.
Открытие ООО и ИП,
Декларации3-НДФЛ, возврат подоходного налога (имущественный вычет ( покупка квартиры), социальный налоговый вычет, продажа квартиры, машины, обучение, лечение).
• Ведение бухгалтерского учета и отчетности налогового режима ( ОСНО, УСНО 6%, 15%, ЕНВД)
• Контроль правильности оформления банковских и кассовых документов;
• Обеспечение своевременности платежей по обязательствам в государственный бюджет, поставщикам, банками, персоналу;
• Контроль состояние дебиторской и кредиторской задолженностей;
• Контроль подготовки и визирование договоров в части условий расчетов с контрагентами, контроль соответствие условий договоров нормативам и финансовым планам;
• Работа и сверка с покупателями, поставщиками, подотчетными лицами ;
• Организация работы бухгалтерии, обеспечение достоверности ведения оперативного, бухгалтерского и управленческого учета;
• Обеспечение сбора и анализа информации о текущем финансовом состоянии предприятия ;
• Контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской документации ;
• Начисления и перечисления налогов и сборов в бюджеты разных уровней, страховых взносов – в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей - в банковские учреждения ;
• Ведение книги покупок, книги продаж ( НДС) Ведение книги доходов и расходов (УСНО) ;
• НДС, прибыль, имущество ;
• Взаимодействие с налоговыми органами (выездная проверка и пр.)