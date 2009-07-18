Казарян Заруи Арамовна
Адрес: Тпагричнери 13, кв 8,
Ереван 375010, Армения
Тел.: (374 10) 541205 дом
(374 91) 237727 моб
E-mail: [email protected]
Skype: orchedeya1
ОБРАЗОВАНИЕ
1984-1994, Средняя школа N 62 (русское образование)
1995-1998, Ереванский Государственный Гуманитарный Колледж
Специализация переводчик-делопроизводитель
1998- 2002, Университет Внешних Экономических Связей, г.Ереван
Юридический департамент,
Специализация юрист-экономист
ЯЗЫКИ
Любые комбинации языков- Армянский, Русский, Английский
Скорость перевода: 5-6 стр в день
ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
Электронный словарь ABBYY Lingvo 12, он-лайн словари
Windows XP,MS Office( Word XP, Excel XP и т.д.), Adobe Reader, Adobe Photoshop, Corel Draw, регулярное пользование Internet-ом, E-mail-ом.
ОПЫТ РАБОТЫ
1997 июль-1998 июль
“ВИП-Сервис” ООО торговая компания, г. Ереван (Армения)
Переводчик/делопроизводитель
1998 сентябрь-2000 апрель
НИИ”Биотехнология”, г. Ереван (Армения)
Переводчик/секретарь
2000 май- 2000 июль
“Ай Консалт” консалтинговый центр, г. Ереван (Армения)
Секретарь/Переводчик/Ассистент Генерального директора
2000 сентябрь- 2001 декабрь
НИИ”Биотехнология”, г. Ереван (Армения)
Переводчик/секретарь
2002 май – 2004 август
Саакян Горгер ООО, г. Ереван (Армения)
Секретарь
2007- Внештатный переводчик (армянский-русский-английский)
Дата рождения: 31.12.77
Гражданство: Республика Армения
Доступ в Интернет: постоянный