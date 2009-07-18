orchedeya1

Заруи Казарян orchedeya1

 
46 летАрмения/Ереван
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Профессиональный переводчик с/на армянский язык

Казарян Заруи Арамовна

Адрес: Тпагричнери 13, кв 8,

Ереван 375010, Армения

Тел.: (374 10) 541205 дом

(374 91) 237727 моб

E-mail: [email protected]

Skype: orchedeya1

ОБРАЗОВАНИЕ

1984-1994, Средняя школа N 62 (русское образование)

1995-1998, Ереванский Государственный Гуманитарный Колледж

Специализация переводчик-делопроизводитель

1998- 2002, Университет Внешних Экономических Связей, г.Ереван

Юридический департамент,

Специализация юрист-экономист

ЯЗЫКИ

Любые комбинации языков- Армянский, Русский, Английский

Скорость перевода: 5-6 стр в день

ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ

Электронный словарь ABBYY Lingvo 12, он-лайн словари

Windows XP,MS Office( Word XP, Excel XP и т.д.), Adobe Reader, Adobe Photoshop, Corel Draw, регулярное пользование Internet-ом, E-mail-ом.

ОПЫТ РАБОТЫ

1997 июль-1998 июль

“ВИП-Сервис” ООО торговая компания, г. Ереван (Армения)

Переводчик/делопроизводитель

1998 сентябрь-2000 апрель

НИИ”Биотехнология”, г. Ереван (Армения)

Переводчик/секретарь

2000 май- 2000 июль

“Ай Консалт” консалтинговый центр, г. Ереван (Армения)

Секретарь/Переводчик/Ассистент Генерального директора

2000 сентябрь- 2001 декабрь

НИИ”Биотехнология”, г. Ереван (Армения)

Переводчик/секретарь

2002 май – 2004 август

Саакян Горгер ООО, г. Ереван (Армения)

Секретарь

2007- Внештатный переводчик (армянский-русский-английский)

Дата рождения: 31.12.77

Гражданство: Республика Армения

Доступ в Интернет: постоянный

Photoshop