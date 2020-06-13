osaina903

Айна osaina903

 
52 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по рекламе в РСЯ

 Меня зовут Айна. Я  специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

   Прошла тренинг "Profi-internet", усиленно изучаю самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас.

Для начала  проведу аудит сайта и конкурентов. Далее тестовую настройку рекламы на минимальном бюджете, чтобы с небольшими затратами понять, сколько будет стоить заказ с сайта.  Вы сможете посчитать, насколько вам выгодна эта реклама, и готовы ли Вы дальше в нее вкладываться.

  Приведу клиентов в ваш бизнес с оплатой за результат.

  Как Вам такое предложение? 

Предлагаю обсудить детальнее. 