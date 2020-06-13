Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Айна. Я специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Прошла тренинг "Profi-internet", усиленно изучаю самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас.

Для начала проведу аудит сайта и конкурентов. Далее тестовую настройку рекламы на минимальном бюджете, чтобы с небольшими затратами понять, сколько будет стоить заказ с сайта. Вы сможете посчитать, насколько вам выгодна эта реклама, и готовы ли Вы дальше в нее вкладываться.

Приведу клиентов в ваш бизнес с оплатой за результат.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.