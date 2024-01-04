Переводчик с русского и украинского на испанский.

Я родился на Кубе в 1960 г., где получил начальное и среднее образование.

В 1979 переехал в СССР, для обучения в Одесском гидрометеорологическом институте. В 1986 закончил полный курс обучения и получил диплом инженера агрометеоролога, с научной степенью магистра географических наук и сертификат преподавателя русского языка.

С 1986 по 1990 р аботал в Академии Наук К убы , и в 1990 э мигрировал в СССР . С 1990 я проживаю в одесской области, на юге Украины. Имею большой опыт работы в письменных и устных переводах и в области международной торговли.

Я владею русским языком на высоком уровне а испанским мой родной, имею 36 лет непрерывной практики. Могу переводить тексты (включая технические) любой степени сложности.

Последние 6 лет работаю переводчиком фрилансером.

Есть опыт работы с кинопереводами (документальных и мультипликационных фильмов).

Располагаю всеми техническими средствами, необходимыми для работы (широкополосной интернет, смартфон, компьютеры, и т.д.).

Занимаюсь в основном техническими переводами (в последний год перевел очень много по тематикам авиация, нефтегаз, IT, криповалюты), но тоже веду все переводы на испанский одной организации (метафизика, йога, шаманизм, эзотерика), включая перевод художественной литературы, тоже публицистика, долгое время переводил научно популярные фильмы и мультипликационные.

Предпочитаю направление русский-испанский.

Постоянно работаю в SmartCat и в Memsource.

Скорость перевода: 8-10 стр. в день.