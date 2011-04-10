oss_kr

Александр Осипов oss_kr

 
36 летУкраина/Кропивницкий
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Павла Братченко
Работа была без трудностей в общении. Спасибо.
Павел ответственный и исполнительный. Быстро и качественно справился с поставленной задачей. Помог доработать ТЗ, предоставил несколько вариантов исполнения.
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