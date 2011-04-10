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Александр Осипов
oss_kr
oss_kr
36 лет
Украина
/
Кропивницкий
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Приватно для Павла Братченко
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1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Павел
bratchenko
33 года
Украина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
92 отзыва
$40
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Павла Братченко
Работа была без трудностей в общении. Спасибо.
Павел ответственный и исполнительный. Быстро и качественно справился с поставленной задачей. Помог доработать ТЗ, предоставил несколько вариантов исполнения.
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