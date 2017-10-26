osvald789

Александр osvald789

 
63 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Копирайтер, редактор, переводчик, спичрайтер.

Образование: Киевский национальный университет им.Т.Г.Шевченко  Базовая профессиональная ориентация: Oгромный опыт работы с текстами различной сложности, стилистической принадлежности, дословные и авторские переводы, написание, редактирование разножанровых текстов, текстов для сайтов различной направленности. Свободный адаптированный и авторский украинско - русский перевод. Свободное владение французским языком. Уверенный пользователь ПК.

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