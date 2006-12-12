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Соловьев Василий othersite

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

РЕЗЮМЕ

СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ

С-Петербург, ул. Съезжинская

Возраст: 31 год

Опыт работы - 7 лет

Образование - высшее художественное

Желаемая должность - Web-дизайнер, Дизайнер, Flash-аниматор.

1993 - 1999 Академия Художеств (ин. им. И.Е.Репина) Факультет Графики.

1997 - Фирма "CiCoor", Дания

Создавал Web-дизайн, Flash-анимацию.

Разработал корпоративный сайт Фирмы

"CiCoor" и др.

Для рекомендаций: [email protected]

2001 - 2002 Мультимедийное издательство "CVeRa"

Создавал Web-дизайн, Flash-анимацию,

полиграфическую продукцию.

Работал главным художественным редакторм фирмы.

Разработал корпоративный сайт(www.cvera.ru)

и CD-презентацию Фирмы.

Для рекомендаций: [email protected]

2002 - 2004 Компания "Санкт-Петербург 2003"

- рекламное агентство при кометете по Туризму

С-Петербурга.

Создал CD презентации во Flash:

"Incentive Russia 2003"

"Прогулки по рекам и каналам С-Петербурга".

"Турфирма

"Welcome to Russian Capitals 2005".

Для рекомендаций: [email protected]

Также частные заказы.

Владею программами:

Adobe Photoshop, Freehand, AdobeIllustrator, CorelDraw;

Для веб-дизайна:

Macromedia Flash, Fireworks,

Homesite, Dreamweaver.

HTML, DHTML, CSS, JavaScript

Владею навыками профессиональной фотографии.

Хорошо рисую руками.

Английский язык-свободно.

Увлечения:

Художественная фотография.

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