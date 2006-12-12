Соловьев Василий othersiteothersite
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СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ
С-Петербург, ул. Съезжинская
Возраст: 31 год
Опыт работы - 7 лет
Образование - высшее художественное
Желаемая должность - Web-дизайнер, Дизайнер, Flash-аниматор.
1993 - 1999 Академия Художеств (ин. им. И.Е.Репина) Факультет Графики.
1997 - Фирма "CiCoor", Дания
Создавал Web-дизайн, Flash-анимацию.
Разработал корпоративный сайт Фирмы
"CiCoor" и др.
Для рекомендаций: [email protected]
2001 - 2002 Мультимедийное издательство "CVeRa"
Создавал Web-дизайн, Flash-анимацию,
полиграфическую продукцию.
Работал главным художественным редакторм фирмы.
Разработал корпоративный сайт(www.cvera.ru)
и CD-презентацию Фирмы.
Для рекомендаций: [email protected]
2002 - 2004 Компания "Санкт-Петербург 2003"
- рекламное агентство при кометете по Туризму
С-Петербурга.
Создал CD презентации во Flash:
"Incentive Russia 2003"
"Прогулки по рекам и каналам С-Петербурга".
"Турфирма
"Welcome to Russian Capitals 2005".
Для рекомендаций: [email protected]
Также частные заказы.
Владею программами:
Adobe Photoshop, Freehand, AdobeIllustrator, CorelDraw;
Для веб-дизайна:
Macromedia Flash, Fireworks,
Homesite, Dreamweaver.
HTML, DHTML, CSS, JavaScript
Владею навыками профессиональной фотографии.
Хорошо рисую руками.
Английский язык-свободно.
Увлечения:
Художественная фотография.
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