СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:
- Viber/WhatsApp/Telegram: +998909199070 (только в режиме чата, задание беру в письменной форме);
- внутренний чат Weblancer;
- по почте: [email protected]
- через Skype (напишите мне в сообщении свой skype и я добавлю Вас);
Занимаюсь разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, упаковок, этикеток, баннеров, флаеров, листовок, вывесок, визиток, всей полиграфии. Качественно и с душой.
Цена обсуждается после предоставленного Вами задание.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы предоставляете полное задание.
2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).
3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.
4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.
6. Согласование работы
7. Оплата остатка суммы за работу.
8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.
9. Обмен отзывами.
Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!
С уважением, Отта
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