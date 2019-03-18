Качественный дизайн для Вашего бизнеса любой сложности! Логотип, фирменный стиль, упаковки, полиграфия.

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

- Viber/WhatsApp/Telegram: +998909199070 (только в режиме чата, задание беру в письменной форме);

- внутренний чат Weblancer;

- по почте: [email protected]

- через Skype (напишите мне в сообщении свой skype и я добавлю Вас);

Занимаюсь разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, упаковок, этикеток, баннеров, флаеров, листовок, вывесок, визиток, всей полиграфии. Качественно и с душой.

Цена обсуждается после предоставленного Вами задание.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание.

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).

3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.

4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.

6. Согласование работы

7. Оплата остатка суммы за работу.

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

9. Обмен отзывами.

Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!

С уважением, Отта