Не делаю индивидуальные сайты!

Привет, меня зовут Алмаз, я занимаюсь разработкой сайтов. Я не предлагаю вам вам свои индивидуальные стили потому что у меня таковых нет, я просто выполняю свою работу четко по ТЗ(техническое задание) и делаю его так что бы его 100 раз не переделывать.Также я не делаю свою работу за дорого или дешево так как в моем понимание есть выгодно и не выгодно. При выборе меня заказчиком вы не рискуете потерять свои долго на накопленные деньги ведь ваш сайт который разработал я принесет вам куда больше денег чем заключить со мной контракт.

Связаться со мной можно по ВК:https://vk.com/overblance

Также можете написать мне на почту: [email protected]