Опыт работы дизайнером более трех лет. Специализация: дизайн фирменного стиля, логотипов, а также web-страниц. При работе над проектом я руководствуюсь такими понятиями как целеустремленность, ответственность и профессионализм. К каждому заказчику индивидуальный подход. Внимательный анализ пожеланий заказчика и его финансовых возможностей, добросовестность превыше всего. Постоянно работаю над повышением своего технического уровня: прошел дополнительную подготовку по графическому дизайну.

Вторая отрасль специализации – перевод с/на английский язык. Опыт работы 4 года. За эти годы приобрел прочную базу в переводе текстов технической и экономической тематики – маркетинг, телекоммуникации, механика, информационные технологии. Постоянно работаю над повышением квалификации. Имею опыт перевода различного вида статей – от новостей до официальных документаций по различным технологиям и книг по маркетингу.

Гарантирую качественный перевод с соблюдением всех технических тонкостей и специализированных терминов.

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Виды работ:

- разработка логотипов и фирменного стиля;

- создание сайтов-визиток;

- создание web-представительств;

- выполнение иллюстраций в Photoshop и Illustrator, возможно выполнение в Corel по желанию заказчика;

- перевод текстов (англо-русский, русско-английискй, французско-русский, русско-французский).

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Плюсы работы:

+ ручная верстка, вынос кода в CSS;

+ кроссбраузерность для Iexplorer, Opera, Firefox;

+ соответствие кода международным стандартам W3C;

+ бесплатная регистрация доменного имени;

+ высокий уровень выполнения переводов с соблюдением всех нюансов и специализированных терминов.

Возможно сотрудничество в коллективе.